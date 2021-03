AstraZeneca: Polonia non ferma il vaccino: "Paesi Ue cedono a campagna disinformazione" (Di martedì 16 marzo 2021) La Polonia ha comunicato che continuerà a utilizzare il vaccino contro il Covid di AstraZeneca e ha accusato gli Stati europei che ne hanno sospeso l’uso di aver ceduto a una «campagna di disinformazione»... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 marzo 2021) Laha comunicato che continuerà a utilizzare ilcontro il Covid die ha accusato gli Stati europei che ne hanno sospeso l’uso di aver ceduto a una «di»...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Polonia Perché il vaccino AstraZeneca è stato temporaneamente sospeso (e cosa succede adesso) ...accantonato la sommministrazione di AstraZeneca, ci sono Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Svezia. ...

Polonia: Covid, per ministero Sanità nessun decesso a causa del vaccino AstraZeneca Varsavia, 16 mar 13:07 - In Polonia nessuno è morto dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid di AstraZeneca. Lo ha detto il portavoce del ministero della Sanità,...

