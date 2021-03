AstraZeneca | morti dopo il vaccino | le autopsie | nessuna correlazione

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA Siracusa, Gela, Trapani, Catania, Napoli e Biella. Sei città in cui sono mortela somministrazione disette persone. Tuttavia ad oggi nessun decesso può essere...

NicolaPorro : #Burioni se la prendeva con i giornalisti che riportavano le notizie sulle morti sospette dopo il #vaccino di… - ladyonorato : Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - StefanoGuerrera : Oggi 502 morti COVID. Su un totale di 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca in Europa e UK, 15 trombosi e 22 emb… - The_IAM_guy : RT @AnesteTista: In merito alla vicenda #astrazeneca, credo fermamente che alcuni giornalisti avranno dei morti sulla coscienza. Un popolo… - Cat_Mente : @Akilles03546688 E SE alla luce di questi casi emersi, si indaga e si scopre che effettivamente il vaccino… -

'Gli studi validativi suci tranquillizzano, ma ancor di più gli studi sul campo, con ...la somministrazione? C'è un approccio cautelativo - ha detto Palù - quando ci sono dei. Essere ......delle valutazioni su un eventuale nesso di casualità tra l'inoculazione del vaccino e le... COSA CAMBIA PER CHI DEVE RICEVERE LA SECONDA DOSE? Palermo: 'La seconda dose di...“Dall’Ema ci aspettiamo massima trasparenza sulle indagini riguardanti i decessi avvenuti dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera Edmon ...ORA CHE L’AIFA HA SOSPESO IL FARMACO, COSA DEVONO FARE I PAZIENTI CHE HANNO RICEVUTO DA POCO IL VACCINO ASTRAZENECA? Per Carlo Palermo, direttore del Dipartimento di Medicina Interna della ...