Astrazeneca | Magrini Aifa a La7 | “Vaccino sicuro | stop deciso per essere coerenti con gli altri paesi Ue Per noi caso sospetto è solo uno”

(Di martedì 16 marzo 2021) “Abbiamo detto che ile lo diciamo ancora, il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo. Per l’insorgere di rarissimi eventi di trombosi celebrale che hanno destato clamore mediatico e per avere un atteggiamento coerente tra tutti ieuropei, si è presa la decisione politica di sospendere le somministrazioni, contrariamente alla scorsa settimana dove abbiamo ritenuto che bastasse la decisione della magistratura su unlotto. Questi giorni ci servono per avere ulteriori dati e convincere tutti della sicurezza del”. Lo ha detto il direttore generale dell’Nicola, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Per noi ilin questione èuno, ma nel coordinamento con gli ...

Advertising

HuffPostItalia : Magrini (Aifa) tranquillizza i già vaccinati: 'AstraZeneca è sicuro' - Tg3web : La sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca anche in Italia da parte dell'Aifa arriva dopo le rassicurazioni… - La7tv : #ottoemezzo Sospensione vaccino AstraZeneca, Magrini (Direttore generale Aifa): 'Ecco cosa deve fare chi ha già fat… - mamo75r : @La_manina__ Veramente ci si sta concentrando sull'ingerenza della politica (Speranza) sul processo scientifico. M… - Beatric09656317 : RT @PoliticaPerJedi: Ieri a @OttoemezzoTW Magrini di @Aifa_ufficiale ha dichiarato che le decisioni su AstraZeneca sono state prese “su dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Magrini

"Il vaccinosicuro, mi sento di affermarlo anche dopo aver rivisto tutti i dati. Il rapporto benefici - rischi ampiamente positivo". Lo dice, in un'intervista a Repubblica Nicola, direttore ...... spiega sulla Stampa il perché della sospensione del vaccino. "Viviamo una campagna ... "È stata una scelta di tipo politico", spiega a Repubblica Nicola, direttore generale dell'...NordEst (Adnkronos) – Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando l’Aifa ha deciso di bloccare “in via del tutto precauzionale e temporanea” le sommin ...In Europa la sospensione decisa «per precauzione» dopo trombosi e morti dubbie. Giovedì la parola definitiva dell’Ema ...