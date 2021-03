Astrazeneca, l’Ema rassicura dopo la sospensione del vaccino: “I benefici superano i rischi” (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri, con un comunicato stampa diffuso attraverso il sito ufficiale, l’Aifa ha annunciato la decisione di sospendere, in via “del tutto precauzionale e temporanea”, la somministrazione del vaccino Astrazeneca, nella consapevolezza di cosa tale decisione significasse nell’ambito della campagna vaccinale italiana. Sulla questione Astrazeneca è intervenuto anche l’Ema, che ha desiderato comunque rinnovare la sua fiducia nell’affidabilità del vaccino puntualizzando ancora una volta che “i benefici superano i rischi”. Astrazeneca, Ema: coaguli in numero molto limitato di persone l’Ema, in un comunicato diffuso e riportato da varie agenzie stampa, ha chiarito come la (forte) decisione di alcuni Paesi di sospendere ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri, con un comunicato stampa diffuso attraverso il sito ufficiale, l’Aifa ha annunciato la decisione di sospendere, in via “del tutto precauzionale e temporanea”, la somministrazione del, nella consapevolezza di cosa tale decisione significasse nell’ambito della campagna vaccinale italiana. Sulla questioneè intervenuto anche, che ha desiderato comunque rinnovare la sua fiducia nell’affidabilità delpuntualizzando ancora una volta che “i”., Ema: coaguli in numero molto limitato di persone, in un comunicato diffuso e riportato da varie agenzie stampa, ha chiarito come la (forte) decisione di alcuni Paesi di sospendere ...

