AstraZeneca, l’Asl di Salerno sospende le vaccinazioni (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A seguito della sospensione del vaccino AstraZeneca su tutto il territori nazionale, l’Asl Salerno comunica di aver sospeso le vaccinazioni con tale prodotto. Sono pertanto rinviate le vaccinazioni già programmate per il personale appartenente alle categorie per le quali è prevista la vaccinazione a vettore virale (AstraZeneca), e si invitano gli interessati a non recarsi presso il centro vaccinale di riferimento, in attesa di nuove comunicazioni. l’Asl Salerno comunicherà ai cittadini la ripresa delle attività, appena vi saranno le condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito della sospensione del vaccinosu tutto il territori nazionale,comunica di aver sospeso lecon tale prodotto. Sono pertanto rinviate legià programmate per il personale appartenente alle categorie per le quali è prevista la vaccinazione a vettore virale (), e si invitano gli interessati a non recarsi presso il centro vaccinale di riferimento, in attesa di nuove comunicazioni.comunicherà ai cittadini la ripresa delle attività, appena vi saranno le condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

