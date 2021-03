Astrazeneca, la direttrice Ema: “Al 10 marzo 30 casi sospetti su 5 milioni di vaccinati. Per ora non ci sono evidenze su nesso causa-effetto” (Di martedì 16 marzo 2021) L’Agenzia europea del farmaco sta conducendo “un’analisi rigorosa” e sta valutando “caso per caso le reazioni sospette di tromboembolia” registrate in alcuni Paesi Ue, ma “al momento non ci sono indicazioni” sul fatto che siano state provocate “dalle vaccinazioni con Astrazeneca“. A meno di 24 ore dalla decisione di diversi Stati membri di fermare la somministrazione del siero anglo-svedese, compresa l’Italia, la direttrice dell’Ema Emer Cooke fornisce nuove rassicurazioni in base alle verifiche che gli esperti stanno portando avanti in queste ore. Il verdetto definitivo arriverà giovedì, ma il rapporto rischi-benefici del vaccino Astrazeneca “rimane positivo“. Cooke ricorda infatti che “la situazione attuale non è imprevista“, perché “possibili effetti collaterali” vanno sempre messi in conto durante la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) L’Agenzia europea del farmaco sta conducendo “un’analisi rigorosa” e sta valutando “caso per caso le reazioni sospette di tromboembolia” registrate in alcuni Paesi Ue, ma “al momento non ciindicazioni” sul fatto che siano state provocate “dalle vaccinazioni con“. A meno di 24 ore dalla decisione di diversi Stati membri di fermare la somministrazione del siero anglo-svedese, compresa l’Italia, ladell’Ema Emer Cooke fornisce nuove rassicurazioni in base alle verifiche che gli esperti stanno portando avanti in queste ore. Il verdetto definitivo arriverà giovedì, ma il rapporto rischi-benefici del vaccino“rimane positivo“. Cooke ricorda infatti che “la situazione attuale non è imprevista“, perché “possibili effetti collaterali” vanno sempre messi in conto durante la ...

