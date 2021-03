AstraZeneca | insegnante morto dopo vaccino | nessun legame

(Di martedì 16 marzo 2021) Non ci sarebbe un nesso tra il, sospeso in Italia da ieri, e la morte dell’biellese deceduto domenica. Potrebbe essere stato un problema cardiaco improvviso a causare il decesso del docente poche oreavere la somministrazione della prima dose dianti Covid. E’, a quanto si apprende, ciò che sarebbe emerso da un primo riscontro durante l’autopsia eseguita questa mattina. Ancora, però, dall’esame autoptico non sarebbero emersi elementi riguardo a un nesso tra la morte del docente 57enne e la dose diricevuta. A chiarire un’eventuale correlazione o meno dovranno, infatti, essere gli esami istologici che saranno effettuati nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Per l'autopsia non ci sarebbe nessun nesso, l'uomo sarebbe deceduto per un problema cardiaco Non ci sarebbe un nesso tra il vaccino, sospeso in Italia da ieri, e la morte dell'biellese deceduto domenica. Potrebbe essere stato un problema cardiaco improvviso a causare il decesso del docente poche ore dopo ...È così che sta l'di Lecce che è stata ricoverata dopo aver subito una reazione immunitaria eccessiva a causa della somministrazione di una fiala del vaccino anti - Covid...Apprensione tra i docenti del comprensorio orvietano per quel maledetto codice che contraddistingue il lotto del vaccino loro inoculato: ABV2856 e ABV5811. Ormai i docenti conoscono a memoria ...AstraZeneca, i risultati dell’autopsia sul corpo del docente 57enne di Biella Non ci sarebbero indizi che possano mettere in relazione il decesso del povero insegnante con la somministrazione del ...