AstraZeneca, il vaccino e "la sindrome rara". Morti sospette, un dubbio drammatico: trombosi, quello che non si era considerato (Di martedì 16 marzo 2021) vaccino AstraZeneca e Morti per trombosi, verrano passate al setaccio le cartelle cliniche per capire se il nesso è solo casuale, vale a dire se siamo di fronte a una sfortunata coincidenza temporale, o se c'è davvero qualche effetto collaterale non considerato, o sottovalutato, nel siero messo a punto dall'azienda anglo-svedese. L'Aifa ha deciso di sospenderne la somministrazione in Italia, dopo alcuni casi sospetti, e in attesa del "verdetto" dell'Ema, l'agenzia europea dei medicinali. La risposta è attesa entro giovedì: ai paesi membri è già stata chiesta una "lista dettagliata", spiega Repubblica. Obiettivo: capire in tempi rapidissimi quante siano state le segnalazioni di problemi di salute o decessi avvenuti "entro tre settimane dal vaccino". Possibile causa: "Un difetto della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)per, verrano passate al setaccio le cartelle cliniche per capire se il nesso è solo casuale, vale a dire se siamo di fronte a una sfortunata coincidenza temporale, o se c'è davvero qualche effetto collaterale non, o sottovalutato, nel siero messo a punto dall'azienda anglo-svedese. L'Aifa ha deciso di sospenderne la somministrazione in Italia, dopo alcuni casi sospetti, e in attesa del "verdetto" dell'Ema, l'agenzia europea dei medicinali. La risposta è attesa entro giovedì: ai paesi membri è già stata chiesta una "lista dettagliata", spiega Repubblica. Obiettivo: capire in tempi rapidissimi quante siano state le segnalazioni di problemi di salute o decessi avvenuti "entro tre settimane dal". Possibile causa: "Un difetto della ...

