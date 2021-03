Astrazeneca | il figlio di Sonia Battaglia | «Mamma stava bene dopo il vaccino | poi il vomito e la paralisi sul lato sinistro del corpo»

(Di martedì 16 marzo 2021) Non riescono a darsi pace i familiari di, l'assistente scolastica ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale del Mareessere stata sottoposta il primo marzo alla...

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca figlio

Il Mattino

...di clarinetto 57enne deceduto domenica a diciassette ore dalla prima dose del vaccino. ... "Finalmente potremo pensare a dare una sepoltura a mio, da domenica non lo abbiamo più visto. ......alla vaccinazione con. Ulteriori informazioni sono attese nei prossimi giorni grazie ai risultati degli esami istologici. "Finalmente potremo pensare a dare una sepoltura a mio, da ...Non riescono a darsi pace i familiari di Sonia Battaglia, l'assistente scolastica ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale del Mare dopo essere stata sottoposta il primo marzo ...Un problema cardiaco improvviso: sembrerebbe questa la causa della morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto 57enne deceduto... Scopri di più ...