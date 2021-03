AstraZeneca, il comunicato ufficiale dell’autorità del farmaco: “Ecco i sintomi cui prestare attenzione” (Di martedì 16 marzo 2021) Le autorità del farmaco danesi hanno inviato una lettera ai cittadini vaccinati negli ultimi 14 giorni con le dosi di AstraZeneca: l’Agenzia informa queste persone su alcuni sintomi che potrebbero emergere e che, in tal caso, vanno tenuti d’occhio e valutati con attenzione, perché potenzialmente più pericolosi delle classiche reazioni avverse che può dare il vaccino. Le autorità danesi sono state tra le prime a bloccare il vaccino di AstraZeneca, già da giovedì scorso. E ora l’Agenzia per i medicinali danese pone l’attenzione su alcuni sintomi, allertando chi ha ricevuto il vaccino di AstraZeneca. In una lettera inviata a chi ha ricevuto le dosi negli ultimi 14 giorni si segnala in particolare di fare attenzioni all’eventuale comparsa di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021) Le autorità deldanesi hanno inviato una lettera ai cittadini vaccinati negli ultimi 14 giorni con le dosi di: l’Agenzia informa queste persone su alcuniche potrebbero emergere e che, in tal caso, vanno tenuti d’occhio e valutati con, perché potenzialmente più pericolosi delle classiche reazioni avverse che può dare il vaccino. Le autorità danesi sono state tra le prime a bloccare il vaccino di, già da giovedì scorso. E ora l’Agenzia per i medicinali danese pone l’su alcuni, allertando chi ha ricevuto il vaccino di. In una lettera inviata a chi ha ricevuto le dosi negli ultimi 14 giorni si segnala in particolare di fare attenzioni all’eventuale comparsa di ...

