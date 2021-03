AstraZeneca | Galli | ' Chi ha fatto prima dose è già protetto No a richiami con altri vaccini'

(Di martedì 16 marzo 2021) Chi hail vaccinostia tranquillo, non corre un reale rischio di avere problemi o patologie particolari , ma non potr fare il richiamo con: assolutamente sconsigliato, ...

fanpage : 'Questa sospensione farà un grande danno perché creerà ulteriori incertezze nelle persone' Così Massimo Galli dopo… - Adnkronos : #AstraZeneca sospeso, #Galli: 'Stop fa danni, ritardo provoca morti' - Adnkronos : #AstraZeneca sospeso, #Galli: 'Bolla di sapone ma danno a campagna #vaccino' - nieddupierpaolo : RT @italianfirst2: Astrazeneca, Galli: «Questo ritardo causerà dei morti» #VAI AFFA - girardiluca : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Galli sfodera il consueto allarmismo catastrofista: 'Lo stop del vaccino #AstraZeneca provocherà morti' ht… -

L'autorizzazione adda parte di Ema è stata data condizionatamente a una costante ...: 'Lo stop farà danni'. Il precedente Fluad - Il problema è che non è facile far passare questo ...FACT CHECKING: casi di trombosi e decessi. La verità è nei numeri non nelle paure... Quanto alla situazione epidemiologica, ha proseguito, "nei prossimi 7 - 15 giorni vedremo ...«Nel momento in cui dobbiamo vaccinare tutti il più veloce possibile, questi stop fanno molto male e questo è un dato di fatto» e «questo ritardo nelle ...L'Italia e il resto d'Europa hanno sospeso la somministrazione della cura per il Coronavirus prodotta dalla società anglo-svedese ...