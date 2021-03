Astrazeneca, Ema: “Non c’è evidenza che causi reazioni sospette”. Il video (Di martedì 16 marzo 2021) Astrazeneca, Ema: “Non c’è evidenza che causi reazioni sospette” Milano, 16 mar. (askanews) – Le reazioni sospette verranno valutate una per una, ma attualmente non ci sono evidenze che il vaccino ne sia la causa. Il giorno dopo lo stop del vaccino Astrazeneca in diversi paesi europei, Italia compresa, in seguito alla morte di alcune persone che erano state vaccinate giorni prima, l’Ema prova a fare chiarezza. “Abbiamo detto molto chiaramente che il rapporto rischi/benefici rimane positivo – ha spiegato la direttrice esecutiva Emer Cooke – continuiamo a valutare possibili effetti collaterali, abbiamo esperti con specifiche specializzazioni in trombosi, è un processo in divenire”. Una verifica necessaria per rispondere alle preoccupazioni dei ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021), Ema: “Non c’èche” Milano, 16 mar. (askanews) – Leverranno valutate una per una, ma attualmente non ci sono evidenze che il vaccino ne sia la causa. Il giorno dopo lo stop del vaccinoin diversi paesi europei, Italia compresa, in seguito alla morte di alcune persone che erano state vaccinate giorni prima, l’Ema prova a fare chiarezza. “Abbiamo detto molto chiaramente che il rapporto rischi/benefici rimane positivo – ha spiegato la direttrice esecutiva Emer Cooke – continuiamo a valutare possibili effetti collaterali, abbiamo esperti con specifiche specializzazioni in trombosi, è un processo in divenire”. Una verifica necessaria per rispondere alle preoccupazioni dei ...

