AstraZeneca, Caterina Balivo e la paura per la mamma: "Si era appena vaccinata con il lotto ritirato" (Di martedì 16 marzo 2021) La decisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca ha provocato forti polemiche e dibattiti in tutta Italia. Moltissime persone che avrebbero dovuto vaccinarsi con il siero AstraZeneca sono in attesa di capire come evolverà la situazione, nella speranza che l'EMA possa di nuovo dare il via libera all'utilizzo del vaccino. LEGGI ANCHE => "AstraZeneca sicuro ed efficace": Locatelli pro Vax. Come Bassetti, che attacca sulle chiusure: "Il solito papocchio" Ma anche in caso di riscontro positivo, la paura tra la popolazione è ormai talmente elevata che non sono comunque da escludere ripensamenti e annullamenti. Ansia che si percepisce anche tra coloro che hanno già ricevuto il vaccino di AstraZeneca, tra cui una buona fetta di ...

