AstraZeneca | anche la Svezia sospende la somministrazione Tutti in attesa del verdetto Ema

(Di martedì 16 marzo 2021) Stoccolma, 16 mar –laha deciso dire ladel vaccino. Lo riporta il Guardian. L’Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una “misura precauzionale“. Stessa decisioneda parte della Lettonia, chelaper due settimane. I nuovi stop si aggiungono a quelli decisi ieri di Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Sempre in via precauzionale. Giovedì arriverà un nuovo giudizio sul farmaco da parte dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Speranza: “Sospensione è precauzionale” “La decisione di ieri direè precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - RobertoBurioni : La variante 'inglese' è molto più contagiosa, e stamattina sono arrivate prove che è più pericolosa. La mortalità a… - ladyonorato : Da oggi anche l'Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda, sospende la somministrazione del vaccino Astra… - linetta53 : @Ariachetira Mia personale opinione: è in atto 'guerra geopolitica '. AstraZeneca è azienda anglo/svedese. Punire b…

chi prima non si preoccupava di queste cose, tutti hanno seguito con attenzione ogni passo, ... e le troppe parole che AIFA e il Ministero della Salute hanno profuso suhanno fatto ...Speranza: "Chi ha fatto prima dosestia tranquillo" vediCovid, sospensionerallenta campagna vaccinale: i numeri 'Chi ha fatto già il vaccino- ha aggiunto ...Soprattutto l'America Latina risulta essere dipendente dalle dosi dell'azienda farmaceutica. Una situazione in contrasto ai paesi europei che hanno sospeso le vaccinazioni ...Tra gli stati che hanno sospeso in via precauzionale il vaccino AstraZeneca oltre a Italia e Francia c’è anche la Germania. Se il ministro alla Salute Roberto Speranza non è entrato nel dettaglio e ...