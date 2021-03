Astrazeneca | anche in Germania è polemica per lo stop | i timori per la campagna vaccinale e le accuse al ministro della Salute Spahn

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) “Laè scioccata dal fatto che Jensstia interrompendo ladi vaccinazione con, a causa di un numero esiguo di complicazioni”. “La sospensione è la decisione giusta, ma inviaun segnale pericoloso”. Il giorno dopo la decisione da parte, poi imitata da Italia, Francia, Spagna e altri Paesi Ue, di sospendere in via precauzionale le somministrazione di, la stampa tedesca mette sotto accusa ile il Paul Ehrlich Institute, l’agenzia federale che si occupasorveglianza sui vaccini in. “Ecco dove porta una politica di totale prevenzione del rischio“, accusa Die Welt. “Ormai ...