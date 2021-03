Ascolti tv ieri | 15 marzo 2021 | parte bene L’Isola ma Màkari doppia Blasi

(Di martedì 16 marzo 2021) Ottimo debutto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. La fiction di Rai 1in termini di spettatori L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Adesso la politica non perda altro tempo, prenda posizione senza timore di perdere voti el'... Da segnalare infine la bordata didi Bassetti contro le chiusure pasquali, ai microfoni di '...L'Isola dei Famosi (prima puntata) contro fiction Màkari: glitv Ecco cos'è andato in onda nella giornata disera, lunedì 15 marzo: su Rai1 ha fatto il suo esordio la fiction Màkari con Claudio Gioè (che tenterà di fare gli stessidi Lolita ...I Golden Globes e i Grammy hanno perso milioni di spettatori. Ora si teme anche per gli Oscar, che già l’anno scorso hanno segnato un record negativo. Molte le questioni da risolvere, a partire dalla ...La fiction, alla prima puntata, ieri 15 marzo, ottiene 6.744.000 spettatori pari al 28.08%. Si difende, alle spalle, la prima puntata dell'”Isola dei Famosi 2021? che raccogli, invece, 3.602.000 ...