Ascolti tv 15 marzo analisi: Gioè insegue Ranieri. L'Isola di Blasi e Zorzi riaccende Canale5. Ndrangheta batte vaccini e P2 (Di martedì 16 marzo 2021) Ascolti tv: vince netto la fiction Palomar ambientata nel trapanese, ma poi, quando finisce Gioè, Blasi cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte Vince makari iddu, si potrebbe dire storpiando un po' il siciliano. La luce era diversa – era quella della Sicilia Occidentale, de Il Commissario Maltese, più calda al tramonto – e non c'era il barocco del Sudest sullo sfondo. Ma si apprezzavano lo stesso il ritmo più lento, i colori e le atmosfere, un poco simili a quelle de Il Commissario Montalbano ma non identiche, sia pure con la comune firma Palomar. Ma l'impianto da commedia più leggera, la chiave di lettura decisamente più pop di quella camilleriana, rendono Makari – ieri lunedì 15 marzo all'esordio su Rai1 con ben 6,750 milioni di spettatori ed il 28,1% – a tutti gli effetti più paragonabile, come prodotto ...

