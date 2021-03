Ascolti Tv 15 marzo 2021 | RaiFiction sforna un altro successo

(Di martedì 16 marzo 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 610.000 (2,2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.531.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un4.214.000 (19,2%). Su Rai2 America's Cup Speciale 352.000 (1,7%), Le ...

Tv 152021. Prima serata : La prima puntata della fiction Makari su Rai1 ha conquistato una media di 6.744.000 spettatori pari al 28,1%. Su Canale 5 - dalle 21.44 all'1.22 - l'esordio de ...Poi una gaffe dietro l'altra da parte di Ilary Blasi, ma niente di negativo, anzi! (Continua dopo le foto) La puntata de L'Isola dei Famosi andata in onda ieri, lunedì 15, è stata vista da ben ...Le nuove cuffie wireless per Xbox hanno una durata della batteria di ben 15 ore con singola carica e saranno disponibile dal 16 marzo 2021 al prezzo ufficiale ... dispositivo mobile tramite Bluetooth ...A riportare la notizia è Tvblog secondo cui l’ultima puntata dello show iberico dedicato alla ricerca dell’amore andrà in onda il prossimo 25 marzo 2021. Gli ascolti avevano portato prima ad un cambio ...