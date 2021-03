Ascolti 15 marzo 2021 | Màkari vs Isola dei famosi | chi vince?

(Di martedì 16 marzo 2021) Di nuovo un lunedì di grandi sfide e finalmente senza il Grande Fratello VIP 5, dopo quasi sei mesi di analisi auditel dedicati al reality di Canale 5. Oggi vi parliamo dei dati di ascolto relativi alla serata del 15che ha visto sfidarsi la fiction di Rai 1, al debutto con la prima puntata die L’deicon un altro debutto, quello di Ilari Blasi al timone del programma. Due proposte televisive molto diverse: il pubblico che cosa avrà deciso di guardare, si sarà diviso tra Rai 1 e Canale 5 e a chi sarà andata la sfida per questo primo faccia a faccia a distanza? Come sempre lo scopriamo con i dati di ascolto che arriveranno intorno alle 10 di oggi. Ma nell’attesa, proviamo a capire quelle che sono state le due proposte dei principali canali di ieri ...

I 10 PROGRAMMI PIU' VISTI DI DOMENICA 14 MARZO 2021: 1) Le indagini di Lolita Lobosco, Rai1: 7.090.000 spettatori (share 28,27%) 10) Beautiful, Canale5: 2.511.000 spettatori (share 12,89%)