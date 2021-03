Arisa risponde all’ex fidanzato Andrea Di Carlo | “Decidere di sposarsi dopo 6 mesi è frettoloso”

Advertising

ValentinoSpagn1 : @IlPaoloGiordano @ARISA_OFFICIAL Cmq mi risulta da alcune fonti che lei, @LucaDondoni e un altro giornalista abbiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa risponde

, in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera,all'ex fidanzato Andrea Di Carlo che, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate in esclusiva al ......cose arrivino e si compiano" ha continuato, evidentemente scossa nel ripensare alla sua relazione. Sta di fatto, però, che quando Mara le domanda cosa la fa stare bene nella vita lei: "...Arisa non si sposerà più il 2 settembre con Andrea Di Carlo, con cui aveva una relazione da sei mese. Un periodo molto breve per convolare a nozze.A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, Arisa è stata lasciata dal suo manager e futuro marito Andrea Di Carlo. Via social è stato proprio l'ormai ex fidanzato a confermare la rottura c ...