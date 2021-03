Arisa lasciata dal fidanzato Andrea: “Il matrimonio è annullato” (Di martedì 16 marzo 2021) Confermata la rottura tra Arisa e il suo fidanzato Andrea Di Carlo, manager della cantante. Si era parlato anche di matrimonio tra i due, ma la coppia sembra ora essere arrivata al punto di rottura. A dirlo è proprio Andrea in un intervista al settimanale Oggi. “Il matrimonio con Arisa è annullato. Non mi sento riconosciuto, mi sono ripreso l’anello”, queste sono le parole del manager che ha poi aggiunto “Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”. All’origine della rottura tra i due sembrerebbe esserci l’intervista rilascia dalla cantante a Mara Venier nel corso della trasmissione Domenica In. Di Carlo ha dichiarato “Hanno mandato in onda un filmato con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Confermata la rottura trae il suoDi Carlo, manager della cantante. Si era parlato anche ditra i due, ma la coppia sembra ora essere arrivata al punto di rottura. A dirlo è proprioin un intervista al settimanale Oggi. “Ilcon. Non mi sento riconosciuto, mi sono ripreso l’anello”, queste sono le parole del manager che ha poi aggiunto “Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come”. All’origine della rottura tra i due sembrerebbe esserci l’intervista rilascia dalla cantante a Mara Venier nel corso della trasmissione Domenica In. Di Carlo ha dichiarato “Hanno mandato in onda un filmato con le ...

