Arisa | il fidanzato annulla il matrimonio | lei non ha ancora dimenticato l’ex

(Di martedì 16 marzo 2021)e Andrea Di Carlo non si sposano più, lui hato il. Il motivo? Lei non ha. Dopo la gioia di Sanremo,pare stia passando un momento davvero difficile. A pochi mesi dal, di cui non si sapeva quasi nulla, il(ormai ex) Andrea Di Carlo ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MediasetTgcom24 : Arisa shock: il fidanzato la molla e annulla le nozze #arisa - _starl3ss : Arisa che viene mollata dal fidanzato che si riprende l’anello che io avrei messo sotto ai piedi distruggendoglielo. - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Arisa shock: il fidanzato la molla e annulla le nozze #arisa - infoitcultura : Dopo l'intervista, il fidanzato lascia Arisa. Annullato il matrimonio - RADIOBRUNO1 : Arisa: dopo l’intervista il fidanzato annulla il matrimonio #Arisa #RadioBruno -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa fidanzato

Andrea Di Carlo, ex/ "Chi non riesce a impegnarsi non può.." Samuel Peron: il successo a Ballando con le stelle Samuel Peron ha raccontato di aver fatto tantissimi concorsi e di aver ...Pubblicità, L'EX: 'IL MATRIMONIO È ANNULLATO' Sempre sulle colonne di 'Oggi', Andrea Di Carlo attacca: 'Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non ...Il motivo? Lei non ha ancora dimenticato l’ex. Dopo la gioia di Sanremo, Arisa pare stia passando un momento davvero difficile. A pochi mesi dal matrimonio, di cui non si sapeva quasi nulla, il ...Andrea Di Carlo, fidanzato e manager di Arisa, ha dichiarato di aver lasciato la cantante e di essersi ripreso l’anello di fidanzamento che le aveva donato. Dopo l’intervista di Arisa a Domenica In, ...