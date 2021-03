Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati: “Matrimonio annullato, mi sono ripreso l’anello” (Di martedì 16 marzo 2021) La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo è ufficialmente finita. A confermarlo è stato proprio il manager che ha anche annunciato l’annullamento delle nozze tra i due inizialmente fissate al prossimo 2 settembre. Tutto sarebbe scoppiato dopo l’intervista della cantante alla trasmissione di Rai1, Domenica In. Ma cosa è successo davvero? Arisa e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 marzo 2021) La storia d’amore traDiè ufficialmente finita. A confermarlo è stato proprio il manager che ha anche annunciato l’annullamento delle nozze tra i due inizialmente fissate al prossimo 2 settembre. Tutto sarebbe scoppiato dopo l’intervista della cantante alla trasmissione di Rai1, Domenica In. Ma cosa è successo davvero?e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

raspa90 : RT @ultimenotizie: A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, #Arisa è stata lasciata via social dal suo manager Andrea Di Carl… - ultimenotizie : A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, #Arisa è stata lasciata via social dal suo manager Andrea Di… - AnnamariaTortor : Andrea Di Carlo, lascia Arisa dopo l’intervista a Domenica In: “Tra noi è finita. Annullato il matrimonio” -… - RadioLatteMiele : Andrea Di Carlo è molto risoluto ???? @ARISA_OFFICIAL #andreadicarlo #arisa #nozze #sanremo2021 #lattemiele… - blogtivvu : Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati: “Nozze annullate”, ecco perchè -