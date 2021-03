Arisa e Andrea cancellano le foto | lui spiega cosa è successo dopo l’intervista

(Di martedì 16 marzo 2021) Tutto è accadutodia Domenica In ma perDi Carlo anche il dispiacere di non essere stato nominato era forse superabile, poi èaltro.hanno cancellato ledai loro profili social, proprio come lei canta nella canzone di Sanremo; sembra che Gigi D’Alessio l’abbia davvero scritta per loro ben prima che la storia d’amore finisse. E’ finita davvero e luiil perché.di domenica con Mara Venier è andata a casa del suo fidanzato. Ovvio che abbiano parlato di quelle lacrime in diretta e del perché lei continui a non fare il suo nome, a non gridare a tutti che c’è già la data del matrimonio. Il manager è ...

Pubblicità, L'EX FIDANZATO: 'IL MATRIMONIO È ANNULLATO' Sempre sulle colonne di 'Oggi',Di Carlo attacca: 'Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non ...Della fine della storia d'amore conDi Carlo ha parlato anche sul suo profilo Instagram: "Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto: lei , anziché ...Tutto è accaduto dopo l’intervista di Arisa a Domenica In ma per Andrea Di Carlo anche il dispiacere di non essere stato nominato era forse superabile, poi è successo altro. Arisa e Andrea hanno cance ...Dopo il Festival di Sanremo, e specialmente grazie a quello, la concentrazione mediatica si era intensificata ancor di più sulla love story che coinvolgeva Arisa e il suo manager, Andrea Di Carlo. Tra ...