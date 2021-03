Arezzo, muore a 14 anni mentre seguiva la lezione di didattica a distanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una ragazzina di 14 anni è stata stroncata da un improvviso malore mentre si apprestava a seguire le lezioni in didattica a distanza. Una ragazzina di 14 anni, che frequentava con profitto il primo anno di una scuola superiore di Sansepolcro, anche se residente a Monterchi, sempre in provincia di Arezzo, è deceduta, secondo le prime informazioni, per un malore improvviso mentre si accingeva a seguire le lezioni in didattica a distanza. La ragazzina era sola in casa, la madre, una badante romena, era al lavoro ma, visto che la figlia non rispondeva al telefono, ha chiesto a un vicino di casa di andare a verificare che fosse tutto a posto: pertanto a fare la macabra scoperta è stato l’uomo che ha immediatamente avvisato la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una ragazzina di 14è stata stroncata da un improvviso maloresi apprestava a seguire le lezioni in. Una ragazzina di 14, che frequentava con profitto il primo anno di una scuola superiore di Sansepolcro, anche se residente a Monterchi, sempre in provincia di, è deceduta, secondo le prime informazioni, per un malore improvvisosi accingeva a seguire le lezioni in. La ragazzina era sola in casa, la madre, una badante romena, era al lavoro ma, visto che la figlia non rispondeva al telefono, ha chiesto a un vicino di casa di andare a verificare che fosse tutto a posto: pertanto a fare la macabra scoperta è stato l’uomo che ha immediatamente avvisato la ...

