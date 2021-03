Ares-gate | gli strani incidenti che hanno colpito Garko e Morra | vivi per miracolo

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 16 marzo 2021) Al Festival di Sanremo con Carlo Conti, correva l’anno 2016, Gabrielfu scelto come co-conduttore. Anche se l’attore, amatissimo, si era già liberato da tempo di pesi sulle spalle che “pesavano” e ha iniziato a divertirsi e a cazzeggiare anche definendosi “valletto”. LEGGI ANCHE > Tutti i segreti di ZagarHollywood, la seconda parte dell’inchiesta Peccato che poco prima che Gabriel esplodesse in positivo sul palco, sia scoppiato il caos. È successo un qualcosa lontano da ogni immaginazione. Esattamente dieci giorni prima del debutto, la sua villa – presa in affitto per trascorrere in pace il periodo relativo alla kermesse – esplose. Gabriel, mentre dormiva, si è ritrovato sotto le macerie. La casa crolla e muore la signora che viveva al piano di sotto. Tra le macerie, come riveliamo noi di Giornalettismo, c’erano ...