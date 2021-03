Arca lunare: l’ambiziosa idea di un Jekan Thanga (Di martedì 16 marzo 2021) Jekan Thanga è un ricercatore dell’Università dell’Arizona. Jekan pensa che l’umanità potrebbe aver bisogno di un’ancora di salvezza in caso di crisi globale. La sua soluzione: un’Arca lunare. Arca lunare: di cosa si tratta? Jekan Thanga propone un progetto ambizioso che mira a preservare gran parte della vita terrestre. Il ricercatore pensa che la cosa Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021)è un ricercatore dell’Università dell’Arizona.pensa che l’umanità potrebbe aver bisogno di un’ancora di salvezza in caso di crisi globale. La sua soluzione: un’: di cosa si tratta?propone un progetto ambizioso che mira a preservare gran parte della vita terrestre. Il ricercatore pensa che la cosa

Advertising

CDonChisciotte : Un’arca sulla Luna: 6,7 milioni di campioni di DNA in un bunker lunare - - ENJOIproject : RT @mediainaf: ?? Una moderna arca di Noé per mettere al sicuro la #biodiversità del nostro pianeta. Sulla #Luna. ?? Un ambizioso progetto t… - lastep440 : RT @mediainaf: ?? Una moderna arca di Noé per mettere al sicuro la #biodiversità del nostro pianeta. Sulla #Luna. ?? Un ambizioso progetto t… - Andre4Ferrante : ?? Nuovo Podcast! 'News dal futuro - cattura della CO2, arca di Noè lunare, microbi immortali, biostampa di organi,… - ogdabaum : RT @mediainaf: ?? Una moderna arca di Noé per mettere al sicuro la #biodiversità del nostro pianeta. Sulla #Luna. ?? Un ambizioso progetto t… -