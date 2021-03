Arbitro Milan Manchester United: le designazioni per il match di Europa League (Di martedì 16 marzo 2021) Arbitro Milan Manchester United: designato il tedesco Felix Brych per il match di Europa League Felix Brych arbitrerà la sfida del Meazza tra Milan e Manchester United, in programma giovedì sera e valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Il direttore di gara tedesco sarà coadiuvato dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, il quarto uomo sarà Christian Dingert. Infine, Marco Fritz al VAR con Sascha Stegermann assistente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021): designato il tedesco Felix Brych per ildiFelix Brych arbitrerà la sfida del Meazza tra, in programma giovedì sera e valevole per il ritorno degli ottavi di. Il direttore di gara tedesco sarà coadiuvato dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, il quarto uomo sarà Christian Dingert. Infine, Marco Fritz al VAR con Sascha Stegermann assistente. Leggi su Calcionews24.com

