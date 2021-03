Anziana investita L’ironia della Lucarelli indigna i tarantini

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dodicimila reactions e quattromila commenti per il post di Selvaggiacon il quale ironizza sulla questione vaccini, prendendo come esempio una notizia dell’edizione barese di Repubblica, relativa alla tragica morte di un’donnada un autobus nei pressi del Lungomare di Taranto.La notizia di Repubblica riportava nel titolo che la donnasi era appena sottoposta al vaccino.Laha ironizzato scrivendo “Ovviamente era AstraZeneca”, in una sorta di condanna al terrorismo mediatico che riconduce ogni decesso alla somministrazione del vaccino.Al di làposizione sui vaccini e dei decessi di cui ancora le cause restano sconosciute e dove nulla è stato escluso,non è ...

Tragedia nel centro di Taranto dove nel pomeriggio una donna è statada un bus di città ed è rimasta uccisa. Il drammatico incidente stradale si è verificato ... un'donna che in quel ...TARANTO - Tragedia questo pomeriggio in piazza Ebalia a Taranto. Intorno alle 17, un'signora è stata travolta da un bus della Kyma Mobilità. Sul posto i sanitari del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare.L’anziana era appena uscita dalla sede dell ... la figlia che l’aspettava in auto, è stata investita dal mezzo pubblico che doveva svoltare in via Oberdan provenendo dal Lungomare.Tragedia nel centro di Taranto dove nel pomeriggio una donna è stata investita da un bus di città ed è rimasta uccisa. Il drammatico incidente stradale si ...