Anthony Hopkins: la persona più anziana nominata all'Oscar (Di martedì 16 marzo 2021) Anthony Hopkins, 83 anni, diventa la persona più anziana ad essere nominata nella categoria Miglior attore per il suo ruolo in The Father. Anche se il favorito per la vittoria è Chadwick Bose-man americano – morto di cancro lo scorso agosto all'età di 43 anni – per il suo ruolo in Black Bottom di Ma Rainey. Di cosa parla The Father? "The Father" è stato diretto da Florian Zeller e segue un uomo (Hopkins) che rifiuta l'assistenza di sua figlia mentre invecchia, ma presto inizia a dubitare dei suoi cari e persino della sua stessa realtà. Il film è interpretato anche da Olivia Colman, Mark Gatiss e Olivia Williams. Anthony Hopkins e l'Oscar Sir Anthony Hopkins aveva già vinto il premio come miglior attore nel ...

