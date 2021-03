Anni da Cane: Fabio Mollo dirige il primo film Amazon Original italiano (Di martedì 16 marzo 2021) Diretta da Fabio Mollo e prodotta da Notorious Pictures, la commedia young-adult Anni da Cane sarà disponibile il prossimo autunno in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Amazon Studios ha annunciato oggi l'inizio delle riprese del primo film Amazon Original italiano, la commedia young-adult Anni da Cane, diretta da Fabio Mollo (Il sud è niente) e scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi. Anni da Cane è prodotto da Notorious Pictures e sarà disponibile, questo autunno, in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Diretta dae prodotta da Notorious Pictures, la commedia young-adultdasarà disponibile il prossimo autunno in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.Studios ha annunciato oggi l'inizio delle riprese del, la commedia young-adultda, diretta da(Il sud è niente) e scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi.daè prodotto da Notorious Pictures e sarà disponibile, questo autunno, in esclusiva suPrime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. ...

enpaonlus : La triste vita di nonno Zeus, cane pugliese da 10 anni legato alla catena - ZZiliani : La cosa buffa dei "progetti innovativi" (per le casse della #Juve e di pochi altri club) che Agnelli illustra da an… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Anni da Cane: Fabio Mollo dirige il primo film Amazon Original italiano