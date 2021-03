Annalisa, il messaggio suona come una promessa: “Ora sarete ripagati” – FOTO (Di martedì 16 marzo 2021) La cantante Annalisa mette una storia di Instagram con tanto di messaggio che suona come una promessa. Rivolto a qualcuno in particolare o generico? Oggigiorno, molti di noi (per fortuna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 16 marzo 2021) La cantantemette una storia di Instagram con tanto dicheuna. Rivolto a qualcuno in particolare o generico? Oggigiorno, molti di noi (per fortuna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

JohnBello5 : #NUDA10 LE PAROLE NON MENTONO Poi scoprirsi più consapevoli Se ti perdo trovo soltanto me tra le pagine Le parole n… - Annalisa_M13 : @MiniatiMeri Grazie, bellissimo messaggio ??buonanotte e sogni d’oro anche a te ?? - gridracedriver1 : Che messaggio, che esempio, ci ha 'uccisi' tutti, IMPARIAMO UMILMENTE ?? #annalisa #nuda10 #dieci - JohnBello5 : RT @davidexmaggio: «Non reagisco alle provocazioni non perché mi trattengo, ma semplicemente perché non mi interessa». Bellissimo messaggi… - camillaAC6 : RT @davidexmaggio: «Non reagisco alle provocazioni non perché mi trattengo, ma semplicemente perché non mi interessa». Bellissimo messaggi… -