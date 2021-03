Anna Tatangelo è una “Cenerentola con gli anfibi” La foto fa impazzire Instagram

Leggi su formatonews

(Di martedì 16 marzo 2021)ha fattoil web con una serie di scatti davvero bollenti che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione La cantante è apparsa nel pieno della forma fisica e della bellezza con una serie di scatti che non sono passati inosservati su. Non è la prima volta che accade alla ex di Gigi D’Alessio di ricevere tutto l’affetto dei follower che dai social possono ammirare le performance della cantautrice di Sora. Nelle ultime settimane è stata definita irresistibile da tutti i suoi fan. Che ne apprezzano non solo le qualità artistiche che restano non indifferenti, ma anche quelle fisiche. Possiamo dire che con lei parliamo di una delle donne più affascinanti ed attraenti in circolazione. Per lei non solo bellezza e sensualità estrema, ma anche un fisico da capogiro e ...