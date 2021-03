Andrea Orlando: "Stop licenziamenti a ottobre per chi non ha Cig" (Di martedì 16 marzo 2021) Il Governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come la cassa integrazione), per tutti gli altri si andrà fino in autunno, a fine ottobre consentendo così di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervistato da Radio anch’io spiegando che entro marzo-aprile dovrebbe essere varato il documento politiche sugli ammortizzatori sociali. Sul reddito di cittadinanza “stiamo lavorando, abbiamo costituito un comitato previsto dalla legge, ma mai costituito: faremo una analisi di quanto avvenuto” spiega il ministro, “si deve rafforzare la parte che spinge sulle politiche attive del lavoro, per trovare forme di riqualificazione e accesso al lavoro e superare alcuni ostacoli che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Il Governo porterà fino a giugno il blocco deiper quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come la cassa integrazione), per tutti gli altri si andrà fino in autunno, a fineconsentendo così di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Lo ha detto il ministro del Lavoro,intervistato da Radio anch’io spiegando che entro marzo-aprile dovrebbe essere varato il documento politiche sugli ammortizzatori sociali. Sul reddito di cittadinanza “stiamo lavorando, abbiamo costituito un comitato previsto dalla legge, ma mai costituito: faremo una analisi di quanto avvenuto” spiega il ministro, “si deve rafforzare la parte che spinge sulle politiche attive del lavoro, per trovare forme di riqualificazione e accesso al lavoro e superare alcuni ostacoli che ...

