Andrea di York, fatti da parte. Il figlio preferito della regina è il principe Edoardo (Di martedì 16 marzo 2021) Si è sempre detto che il figlio preferito della regina Elisabetta II fosse il terzogenito Andrea di York, 61 anni. Almeno fino al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein che ha costretto The Queen a «licenziarlo» dai doveri reali. E gli altri figli? La regina è sempre stata descritta come una madre fredda, distante, indifferente. In particolare col «piccolo» di casa, Edoardo. Un anno, come ha raccontato la biografa reale Ingrid Stewart, The Queen si dimenticò addirittura il suo compleanno: «Compiva circa vent'anni, andò a fare colazione con la sovrana e lei non gli disse nulla, non trovò nemmeno un bigliettino di auguri. Non sapeva fosse il suo compleanno». Tuttavia appena un aiutante reale le ricordò la ricorrenza, Elisabetta rimediò subito con un telefonata, e poco dopo Edoardo ricevette il suo regalo.

Andrea di York, fatti da parte. Il figlio preferito della regina è il principe Edoardo Si è sempre detto che il cocco di Elisabetta II (almeno fino allo scandalo Epstein) fosse il terzogenito. Ma un documentario di Channel 5 ha rivelato che in realtà il pupillo di Sua Maestà (e pure del ...

