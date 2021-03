Andrea Di Carlo lascia Arisa, salta il matrimonio. “Deluso e mortificato”, la rabbia di Andrea Di Carlo e lo sfogo su Instagram (Di martedì 16 marzo 2021) Si aveva già avuto qualche sentore durante la scorsa puntata di Domenica In, ma ora è ufficiale: tra Arisa e il fidanzato, il manager Andrea Di Carlo, è finita. Lo rivela lui in un’intervista al settimanale Oggi e in un post su Instagram. Arisa e quelle lacrime da Mara Venier Pare che sia stato proprio il pianto di Arisa a Domenica In ad aver scatenato la rabbia di Di Carlo. Come confessa lui stesso al settimanale Oggi, “hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero Deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Si aveva già avuto qualche sentore durante la scorsa puntata di Domenica In, ma ora è ufficiale: trae il fidanzato, il managerDi, è finita. Lo rivela lui in un’intervista al settimanale Oggi e in un post sue quelle lacrime da Mara Venier Pare che sia stato proprio il pianto dia Domenica In ad aver scatenato ladi Di. Come confessa lui stesso al settimanale Oggi, “hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, eroe arto. Non accetto che non voglia parlare di me ...

