Among Us sta per diventare un gioco per Game Boy Color grazie alla creazione di un fan (Di martedì 16 marzo 2021) Among Us è uscito da diversi anni ormai, ma il successo non è arrivato fino a poco tempo fa. Durante i lockdown a causa della pandemia i giocatori hanno scoperto il gioco e la sua popolarità è salita alle stelle. Among Us ha registrato un numero incredibile di vendite su varie piattaforme e ha persino piazzato oltre 3 milioni di copie quando è stato lanciato su Switch. La sua ritrovata popolarità ha ispirato i fan a realizzare diversi tipi di progetti basati sul gioco, come un'isola di Animal Crossing ispirata alla mappa Polus. Il più recente progetto proviene da un animator di YouTube di nome LumpyTouch, che sta realizzando un fan Game di Among Us per Game Boy Color chiamato Super Impostor Bros. in collaborazione con l'utente Twitter ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021)Us è uscito da diversi anni ormai, ma il successo non è arrivato fino a poco tempo fa. Durante i lockdown a causa della pandemia i giocatori hanno scoperto ile la sua popolarità è salita alle stelle.Us ha registrato un numero incredibile di vendite su varie piattaforme e ha persino piazzato oltre 3 milioni di copie quando è stato lanciato su Switch. La sua ritrovata popolarità ha ispirato i fan a realizzare diversi tipi di progetti basati sul, come un'isola di Animal Crossing ispiratamappa Polus. Il più recente progetto proviene da un animator di YouTube di nome LumpyTouch, che sta realizzando un fandiUs perBoychiamato Super Impostor Bros. in collaborazione con l'utente Twitter ...

Advertising

misteruplay2016 : Among Us sta per diventare un gioco per Game Boy Color grazie alla creazione di un fan - Eurogamer_it : #AmongUs sta per diventare un gioco per Game Boy Color! - maelysgds : mi sta tornando la fissa per among us - Morpec0 : Dovevo fare la doccia e invece stavo su among us a sentire le barzellette. Sento che qualcosa sta andando storto ma… - kaiidbln : poi onestamente credo che leight sia boh complice??? potrebbe aver fatto un self report come su among us, ma questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Among sta Allergie in aumento: colpa anche del cambiamento climatico - ...carbonica disciolta in atmosfera - frutto soprattutto del ricorso ai combustibili fossili - sta ... Frontiers in Allergy Associations between alteration in plant phenology and hay fever prevalence among ...

Gnosia, un Among Us single - player per Nintendo Switch tutto da scoprire I giochi di deduzione come Among Us sono eccitanti soprattutto per la dell'elemento umano - trovare i segnali che indicano che qualcuno sta mentendo, o fare del tuo meglio per nascondere la tua vera identità mentre tutti ti ...

Videogiochi: fan sviluppa una versione di Among Us per Game Boy Color TGCOM ...carbonica disciolta in atmosfera - frutto soprattutto del ricorso ai combustibili fossili -... Frontiers in Allergy Associations between alteration in plant phenology and hay fever prevalence...I giochi di deduzione comeUs sono eccitanti soprattutto per la dell'elemento umano - trovare i segnali che indicano che qualcunomentendo, o fare del tuo meglio per nascondere la tua vera identità mentre tutti ti ...