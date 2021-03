Amministrative nella Capitale | il PD vuole Gualtieri | l’ira di Calenda | “Ci confronteremo alle elezioni”

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 16 marzo 2021) L’ex ministro dell’Economia, Roberto, è stato scelto dal Partito Democratico come candidato a sindaco di Roma in vista delleche si svolgerannodurante il 2021. Questa notizia, che verrà confermata definitivamente a breve, ha suscitato sgomento e delusione in Carlo, fermamente convinto nell’appoggio da parte del dem.si è espresso sulla questione sui social, scrivendo: “Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l’allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra”., frena il Nazareno: “Nulla è deciso” Il deputato ha accettato la candidatura proposta dal Partito democratico, dopo essersi preso del tempo per pensare, ma il “sì” definitivo non è ...