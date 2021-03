Amici 20 | puntata Serale del 20 marzo | anticipazioni e ospiti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 marzo 2021) Cresce sempre di più l’attesa per ildi20, talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lerivelano che il primo appuntamento, verrà registrato qualche giorno prima, rispetto alla messa in onda in prima serata su Canale 5, in programma per sabato 20. Scopriamo qualche anticipazione in più a riguardo.20,: il 18ci sarà la prima registrazione Lesulla programmazione di20 rivelano, che come stato ipotizzato, ilverrà registrato un po’ prima rispetto alla messa in onda televisiva. Secondo alcune indiscrezioni che sono state riportate sul web, la registrazione della primadovrebbe svolgersi all’interno ...