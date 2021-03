Amici 20, il serale: quando inizia, gli allievi ammessi, il nuovo direttore artistico, i giudici e tutte le novità (Di martedì 16 marzo 2021) Amici 20, il serale: quando inizia, gli allievi ammessi, il direttore artistico, i giudici e tutte le novità. Dopo il successo di C'è Posta per te, Maria De Filippi ritorna su canale 5 da sabato 20 ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021)20, il, gli, il, ile. Dopo il successo di C'è Posta per te, Maria De Filippi ritorna su canale 5 da sabato 20 ...

Advertising

LCuccarini : Oggi, entro per la prima volta nello studio del serale di Amici! In attesa di conoscere quanti ragazzi accederanno… - ggloriasparkles : (non metto gli # apposta) quanto starebbe bene stefy come opinionista al GF, piuttosto che all’Isola o a fare caciara al Serale di Amici? ?? - veerguenza : oggi buongiorno solo perché tra 105 ore inizia il serale di amici #Amici20 - RosEspos2021 : Ma quando cazzo è mai successo nella storia di Amici, nemmeno è iniziato il Serale ?????? #Amici20 - paolacinelli17 : @nikysagg Anche secondo me farà Amici VIP oppure un ospitata ad Amici serale -