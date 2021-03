Amici 20, ecco tutti gli allievi che hanno avuto la maglia del serale! (Di martedì 16 marzo 2021) Nel daytime di ieri e oggi di Amici 20, la maglia del serale è stata consegnata a tutti gli allievi della classe. Già nella puntata andata in onda sabato scorso alcuni ragazzi avevano ottenuto l’accesso alla fase serale del programma, ma in questi giorni i telespettatori hanno potuto guardare il prosieguo della puntata. Rosa Di Grazia, Samuele Barbetta, Gaia Di Fusco, Sangiovanni, Serena Marchese ed Enula avevano avuto accesso al serale una settimana prima, grazie a Giuliano Peparini e alle classifiche radiofoniche. Sabato, invece, tutti gli allievi avevano ricevuto la maglia oro ad eccezione di Leonardo Lamacchia, Raffaele Renda, Esa Abrate e Ibla. Ieri, gli ultimi quattro allievi hanno ottenuto ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 marzo 2021) Nel daytime di ieri e oggi di20, ladel serale è stata consegnata aglidella classe. Già nella puntata andata in onda sabato scorso alcuni ragazzi avevano ottenuto l’accesso alla fase serale del programma, ma in questi giorni i telespettatoripotuto guardare il prosieguo della puntata. Rosa Di Grazia, Samuele Barbetta, Gaia Di Fusco, Sangiovanni, Serena Marchese ed Enula avevanoaccesso al serale una settimana prima, grazie a Giuliano Peparini e alle classifiche radiofoniche. Sabato, invece,gliavevano ricevuto laoro ad eccezione di Leonardo Lamacchia, Raffaele Renda, Esa Abrate e Ibla. Ieri, gli ultimi quattroottenuto ...

