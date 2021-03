Amici 20, anticipazioni serale: ecco le novità (Di martedì 16 marzo 2021) Si avvicina l'inaugurazione del serale di Amici 20, fissata per sabato 20 marzo 2021 su Canale 5, e intanto sono emerse delle importanti novità per il talent-show. Così come rivela il nuovo daytime pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, infatti, al serale il gruppo di talenti sarà diviso in 3 squadre capeggiate ognuna da due insegnanti. E le novità non finiscono qui. Amici 20 verso il serale Amici 20 si prepara per dare inizio al suo primo serale, a cui avranno accesso tutti i giovani talenti della scuola made in Italy, divisi in 3 squadre tra loro antagoniste, che saranno composte sia da cantanti che da ballerini, come riprendono le relative anticipazioni di Tv blog. La gara della fase ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 marzo 2021) Si avvicina l'inaugurazione deldi20, fissata per sabato 20 marzo 2021 su Canale 5, e intanto sono emerse delle importantiper il talent-show. Così come rivela il nuovo daytime pomeridiano didi Maria De Filippi, infatti, alil gruppo di talenti sarà diviso in 3 squadre capeggiate ognuna da due insegnanti. E lenon finiscono qui.20 verso il20 si prepara per dare inizio al suo primo, a cui avranno accesso tutti i giovani talenti della scuola made in Italy, divisi in 3 squadre tra loro antagoniste, che saranno composte sia da cantanti che da ballerini, come riprendono le relativedi Tv blog. La gara della fase ...

