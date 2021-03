America’s Cup, Vasco Vascotto: “E se i Kiwi le perdessero tutte? Luna Rossa ha dato lezioni di match race” (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa si trova costretta a inseguire dopo aver perso un’incredibile gara-9 di America’s Cup, caratterizzata da continui ribaltoni e sorpassi. L’equipaggio italiano ha tenuto botta contro Team New Zealand, lo ha messo sotto in diversi frangenti e soltanto nell’ultima bolina ha subito il sorpasso dai Kiwi. Team Prada Pirelli è stata superlativa in manovra e ha tenuto a bada i Kiwi, poi capaci di sfoderare la loro velocità e di sfruttare una sbavatura della flotta tricolore, che ha scelto di andare sul lato sinistro del campo di regata e non di marcare i rivali. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) è comunque andata in scena una delle regate più belle di tutti i tempi per quanto concerne la competizione sportiva più antica al mondo. Vasco Vascotto, coach di ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)si trova costretta a inseguire dopo aver perso un’incredibile gara-9 diCup, caratterizzata da continui ribaltoni e sorpassi. L’equipaggio italiano ha tenuto botta contro Team New Zealand, lo ha messo sotto in diversi frangenti e soltanto nell’ultima bolina ha subito il sorpasso dai. Team Prada Pirelli è stata superlativa in manovra e ha tenuto a bada i, poi capaci di sfoderare la loro velocità e di sfruttare una sbavatura della flotta tricolore, che ha scelto di andare sul lato sinistro del campo di regata e non di marcare i rivali. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) è comunque andata in scena una delle regate più belle di tutti i tempi per quanto concerne la competizione sportiva più antica al mondo.tto, coach di ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - SkySport : Luna Rossa-New Zealand: i risultati della notte di America's Cup ? - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - CosedaMondo : @gippu1 @esquireitalia Ancora tutte vive le decine di migliaia di persone del pubblico di America's Cup in Auckland… - SailBiz_it : ?? Nuovo Podcast! 'SAILBIZ America's Cup 2021 sesta giornata Luna Rossa una strepitosa regata ma non sufficiente' su… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog