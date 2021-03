America’s Cup, Team New Zealand ad una vittoria dalla quarta affermazione della sua storia (Di martedì 16 marzo 2021) Purtroppo la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand ha preso la direzione che non si auguravano i tifosi italiani. I Kiwi, potendo contare su una barca che al momento è stata decisamente più performante, si sono portati avanti 6-3, ad un passo dal trionfo nell’America’s Cup 2021. La storia di questa manifestazione insegna che fino alla fine c’è sempre la possibilità di ribaltare le cose. Proprio New Zealand, nel 2013, in vantaggio 8-1 contro Oracle subì una rimonta incredibile con il Team statunitense capace di imporsi 9-8. Bisogna ammettere che i Kiwi a modo loro sono entrati nella storia della manifestazione. Le tre vittorie ottenute sin qui, con la quarta ad un passo, proiettano il Royal New Zealand Yacht Squadron ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Purtroppo la sfida tra Luna Rossa eNewha preso la direzione che non si auguravano i tifosi italiani. I Kiwi, potendo contare su una barca che al momento è stata decisamente più performante, si sono portati avanti 6-3, ad un passo dal trionfo nell’Cup 2021. Ladi questa manifestazione insegna che fino alla fine c’è sempre la possibilità di ribaltare le cose. Proprio New, nel 2013, in vantaggio 8-1 contro Oracle subì una rimonta incredibile con ilstatunitense capace di imporsi 9-8. Bisogna ammettere che i Kiwi a modo loro sono entrati nellamanifestazione. Le tre vittorie ottenute sin qui, con laad un passo, proiettano il Royal NewYacht Squadron ...

