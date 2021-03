America’s Cup, quello di Luna Rossa è uno degli equipaggi migliori di sempre (Di martedì 16 marzo 2021) Ci mancherà la sveglia che suona alle 4.00, perché comunque vada manca poco, l’importante è allungare, non finire questa notte. Naturalmente il programma di premiazione della Coppa America, che era pronto oggi, sarà pronto anche domani. Così come il rappresentante dello yacht club che sarà il prossimo Challenger of Record (l’inglese Royal Yacht Squadron?) sarà pronto a consegnare la sua sfida, la prima per l’edizione numero 37. Ma Luna Rossa Prada Pirelli tornerà in mare ancora agguerrita, capace di lottare con le unghie e con i denti per rimanere attaccata alla speranza, al pensiero che non è già finita e non finirà in una notte. Dopo la conquista della Prada Cup Bruni aveva naturalmente riconosciuto la forza del Defender e aveva detto che per vincere avrebbero dovuto passare sopra Luna Rossa. Cosa che di fatto è ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Ci mancherà la sveglia che suona alle 4.00, perché comunque vada manca poco, l’importante è allungare, non finire questa notte. Naturalmente il programma di premiazione della Coppa America, che era pronto oggi, sarà pronto anche domani. Così come il rappresentante dello yacht club che sarà il prossimo Challenger of Record (l’inglese Royal Yacht Squadron?) sarà pronto a consegnare la sua sfida, la prima per l’edizione numero 37. MaPrada Pirelli tornerà in mare ancora agguerrita, capace di lottare con le unghie e con i denti per rimanere attaccata alla speranza, al pensiero che non è già finita e non finirà in una notte. Dopo la conquista della Prada Cup Bruni aveva naturalmente riconosciuto la forza del Defender e aveva detto che per vincere avrebbero dovuto passare sopra. Cosa che di fatto è ...

