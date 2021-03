America’s Cup, New Zealand ha la barca migliore. Luna Rossa rimpiange le occasioni perse (Di martedì 16 marzo 2021) Come si ripete spesso e, soprattutto, come insegna la storia, è sempre la barca più veloce a vincere la Coppa America. In questa 36ma edizione in corso di svolgimento ad Auckland non vi sono dubbi che tale imbarcazione sia quella di Emirates Team New Zealand. Lo si era capito sin dalle prime regate, ma con il passare dei giorni il gap nei confronti di Luna Rossa è dilatato. I Kiwi non disputavano una competizione dallo scorso dicembre, avevano bisogno di migliorare l’affiatamento e la comunicazione a bordo, nonché la qualità delle manovre. Una volta che sono stati limati alcuni dettagli, Te Rehutai è diventata un vero e proprio tornado, capace di sviluppare in media una velocità di 1,5/2 nodi in più rispetto a Luna Rossa sia di bolina sia di poppa. Nella vela si tratta ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Come si ripete spesso e, soprattutto, come insegna la storia, è sempre lapiù veloce a vincere la Coppa America. In questa 36ma edizione in corso di svolgimento ad Auckland non vi sono dubbi che tale imzione sia quella di Emirates Team New. Lo si era capito sin dalle prime regate, ma con il passare dei giorni il gap nei confronti diè dilatato. I Kiwi non disputavano una competizione dallo scorso dicembre, avevano bisogno di migliorare l’affiatamento e la comunicazione a bordo, nonché la qualità delle manovre. Una volta che sono stati limati alcuni dettagli, Te Rehutai è diventata un vero e proprio tornado, capace di sviluppare in media una velocità di 1,5/2 nodi in più rispetto asia di bolina sia di poppa. Nella vela si tratta ...

