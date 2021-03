America's Cup, New Zealand avanti: 6 a 3, manca un punto per la vittoria (Di martedì 16 marzo 2021) Nona regata al caridopalma con le imbarcazioni testa a testa fino alla fine. I kiwi tagliano il traguardo con 30 secondi di vantaggio Leggi su rainews (Di martedì 16 marzo 2021) Nona regata al caridopalma con le imbarcazioni testa a testa fino alla fine. I kiwi tagliano il traguardo con 30 secondi di vantaggio

Advertising

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Veladuepuntozer : America’s Cup, Luna Rossa ancora tradita dal vento, New Zealand va sul 6-3 - ShareMySea_IT : America’s Cup – Day 5, gli highlights di lunedì 15 marzo -