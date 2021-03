America’s Cup, New Zealand allunga: 6 a 3 dopo gara 9, rinviata gara 10 (Di martedì 16 marzo 2021) America’s Cup 2021, New Zealand si porta sul 6 a 3 dopo gara 9. gara 10 annullata e rinviata al 17 marzo per assenza di vento. Si torna in acqua con Luna Rossa chiamata a rispondere all’allungo di New Zealand, che che la doppia vittoria in gara 7 e in gara 8 si avvicina all’America’s Cup 2021, che l’imbarcazione italiana sta tenendo aperta fino all’ultima manovra. I Kiwi però si assicurano anche gara 9 e si portano ad un punto dalla vittoria. America’s Cup 2021, New Zealand vince gara 9 Gli uomini di Luna Rossa scendono in acqua con grande ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021)Cup 2021, Newsi porta sul 6 a 39.10 annullata eal 17 marzo per assenza di vento. Si torna in acqua con Luna Rossa chiamata a rispondere all’allungo di New, che che la doppia vittoria in7 e in8 si avvicina all’Cup 2021, che l’imbarcazione italiana sta tenendo aperta fino all’ultima manovra. I Kiwi però si assicurano anche9 e si portano ad un punto dalla vittoria.Cup 2021, Newvince9 Gli uomini di Luna Rossa scendono in acqua con grande ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : #LunaRossa ci prova ma all'ultimo New Zealand vince gara 9. Gara 10 rinviata a mercoledì, 4 match point per i Kiwi… - Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - SkySport : Luna Rossa, incrocio spettacolare con New Zealand in Gara 9 di America's Cup. VIDEO - SkySport : Luna Rossa, Bruni: 'Un dolore la sconfitta in Gara 9 di America's Cup con New Zealand' -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | serie sul 6-3 | match point per i padroni di casa Zazoom Blog