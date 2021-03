America’s Cup, Max Sirena: “Un errore di Luna Rossa vale come 10 di NZ. E’ come la MotoGP” (Di martedì 16 marzo 2021) Che Te Rehutai sia più veloce di Luna Rossa è un fatto ormai conclamato e confermato dagli stessi uomini dell’equipaggio italiano. Emirates Team New Zealand è in vantaggio per 6-3 nei confronti degli italiani e potrà giocarsi ben quattro match-point per mettere le mani sulla 36ma edizione dell’America’s Cup. Si tratterebbe della quarta affermazione della storia per i Kiwi dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. Senza dimenticare che la barca svizzera di Alinghi, quando vinse le edizioni del 2003 e 2007, era formata da una spina dorsale a fortissime tinte neozelandesi… Max Sirena, ai microfoni di RaiSport, ha ammesso la superiorità del mezzo a disposizione dei padroni di casa: “I ragazzi hanno fatto una regata pazzesca contro un team che ha una barca più veloce e tenere una barca più veloce quando vai a 30-40 nodi è sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Che Te Rehutai sia più veloce diè un fatto ormai conclamato e confermato dagli stessi uomini dell’equipaggio italiano. Emirates Team New Zealand è in vantaggio per 6-3 nei confronti degli italiani e potrà giocarsi ben quattro match-point per mettere le mani sulla 36ma edizione dell’Cup. Si tratterebbe della quarta affermazione della storia per i Kiwi dopo quelle del 1995, 2000 e 2017. Senza dimenticare che la barca svizzera di Alinghi, quando vinse le edizioni del 2003 e 2007, era formata da una spina dorsale a fortissime tinte neozelandesi… Max, ai microfoni di RaiSport, ha ammesso la superiorità del mezzo a disposizione dei padroni di casa: “I ragazzi hanno fatto una regata pazzesca contro un team che ha una barca più veloce e tenere una barca più veloce quando vai a 30-40 nodi è sempre ...

