America's Cup, Max Sirena: "New Zealand più veloce: può permettersi di sbagliare. Luna Rossa no" (Di martedì 16 marzo 2021) Martedì amaro per Luna Rossa, che ha lottato con le unghie e con i denti contro Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha tenuto il comando della gara-9 della America's Cup per quattro tratti e mezzo, poi ha commesso una sbavatura a metà dell'ultima bolina e i Kiwi hanno operato il sorpasso decisivo. Il Defender si è portato così sul 6-3 nella serie che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo e ora è a un solo successo dalla difesa della Vecchia Brocca, mentre Team Prada Pirelli ha bisogno di infilare quattro vittorie consecutive per mettere le mani sulla Coppa America. Inevitabile la delusione all'interno della flotta tricolore, ma c'è la consapevolezza di potersela ancora giocare: stanotte ci si proverà in gara-10 e nell'eventuale gara-11. Lo skipper Max Sirena ha analizzato la situazione ai ...

